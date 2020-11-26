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26 Kasım 2020 Perşembe 16:59:00 - Güncelleme:27 Kasım 2020 Cuma 12:37:00

Eleştiri oklarına hedef olan Bülent Ersoy kürklerini çocuklar için satacak

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Bülent Ersoy, hayvanseverlerin tepkisini çeken kürklerini, çocukların eğitimi için Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlayacağını ifade etti.

Giydiği kürkler nedeniyle hayvanseverlerin eleştiri oklarına hedef olan Bülent Ersoy, kürklerini satışa çıkarıyor. Eski kürklerini açık arttırmayla elinden çıkarmayı planlayan Ersoy, gelirini ise Türkan Saylan’ın kurucusu olduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışlayacağını ilk kez açıkladı. Nişantaşı’nda görüntülenen şarkıcı, “Çocuklarımız için gece düzenleyeceğim. Kürklerimin hepsi pahalı eminim ki yüksek miktarda gelir elde edilecek. Ben de gideceğim. Orada açık arttırmayla satılsın’’ dedi. Bülent Ersoy’un yeni aldığı beyaz renkli, kar tilkisi kürkünün fiyatı 40 bin lira olduğu öğrenildi.

RECEP ASLAN

Etiketler : hayvanseverler kürk Bülent Ersoy Bülent Ersoy kürk Türkan Saylan
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