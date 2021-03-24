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24 Mart 2021 Çarşamba 11:00:00 - Güncelleme:24 Mart 2021 Çarşamba 11:00:00

Eleştilerim iyiliği için

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Demet Akalın, 'Retrograde' şarkısını beğenmeyen Aleyna Tilki'nin 'Müzikten anlayanlar beğendi'' açıklamasının ardından yanıt verdi.

Demet Akalın, 'Retrograde' şarkısını beğenmeyen Aleyna Tilki'nin 'Müzikten anlayanlar beğendi'' açıklamasının ardından yanıt verdi. Genç şarkıcının iyiliği için eleştirilerde bulunduğundan bahseden Akalın, "Kendisi seviyorum. Gördüğüm yerde yine öper, kucaklarım ama böyle iddialı kelimeler kullanmasın" sözleriyle kendisini savundu.

Etiketler : demet akalın retrograde şarkı aleyna tilki müzik
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