Eleştilerim iyiliği için

Demet Akalın, 'Retrograde' şarkısını beğenmeyen Aleyna Tilki'nin 'Müzikten anlayanlar beğendi'' açıklamasının ardından yanıt verdi. Genç şarkıcının iyiliği için eleştirilerde bulunduğundan bahseden Akalın, "Kendisi seviyorum. Gördüğüm yerde yine öper, kucaklarım ama böyle iddialı kelimeler kullanmasın" sözleriyle kendisini savundu.

