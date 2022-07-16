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16 Temmuz 2022 Cumartesi 11:00:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2022 Cumartesi 11:00:00

Elektrikli faytonda klip

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Bülent Serttaş, 'Filhakika' adlı şarkısını çıkardı. Sözleri Hacer Özgür, müziği Bülent Serttaş, düzenlemesi Hakan Sunul'a ait olan parçanın klip yönetmenliğini ise Erkan Nas üstlendi.

Bülent Serttaş, 'Filhakika' adlı şarkısını çıkardı. Sözleri Hacer Özgür, müziği Bülent Serttaş, düzenlemesi Hakan Sunul'a ait olan parçanın klip yönetmenliğini ise Erkan Nas üstlendi. Serttaş, elektrikli motosikletten sonra bu kez de elektrikli faytona bindi. "Filhakika geldim aşka yandım Allah tutuşuyorum" sözleriyle parçanın eğlenceli bir yaz olmasının yanı sıra aşıklara da hitap ettiğine vurgu yapan Serttaş, parçayı sosyal medya hesabında duyurdu.

Etiketler : bülent serttaş klip fayton filhakika
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