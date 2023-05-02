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02 Mayıs 2023 Salı 17:55:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2023 Salı 17:55:00

Elbet bir gün buluşacağız

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Gül Sunal, merhum eşi Kemal Sunal'ı evlilik yıl dönümlerinde andı.

Gül Sunal, Yeşilçam'ın usta ismi olan merhum eşi Kemal Sunal'ı evlilik yıl dönümlerinde andı. 66 yaşındaki Sunal, sosyal medya gönderisinde "Tanıştığımız günlerde popüler olan şarkı bizim şarkımız oldu. Kemal İstanbul'da ben Ankara'da... Elbet bir gün buluşacağız... Bu böyle yarım kalmayacak. Ben hala o şarkıyı söylüyorum. 30 Nisan 1975... Saat 13.15" ifadelerine yer verdi. Gül Sunal'ın Kemal Sunal ile evliliğinden Ali ve Ezo adında çocukları var.

Etiketler : kemal sunal gül sunal magazin
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