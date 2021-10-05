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‘El Kızı'na sürpriz doğum günü
05 Ekim 2021 Salı 12:30:00 - Güncelleme:05 Ekim 2021 Salı 12:30:00

‘El Kızı'na sürpriz doğum günü

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Çekimleri Muğla'da devam eden 'El Kızı' dizisinin başrol oyuncusu Sevda Erginci'ye sette doğum günü sürprizi yapıldı.

Çekimleri Muğla'da devam eden 'El Kızı' dizisinin başrol oyuncusu Sevda Erginci'ye sette doğum günü sürprizi yapıldı. Sürpriz karşısında şaşıran ve tüm ekibe çok teşekkür eden Erginci; "28 yaşıma çok sevdiğim ve inandığım bir projenin bir parçası olarak böyle güzel bir ekiple girdiğim için çok mutlu ve şanslıyım. Burada geçirdiğimiz her gün en az bugün kadar güzel geçsin ve çok uzun zamanlar bir arada şahane işler yapalım" dedi.

Etiketler : Muğla El Kızı Sevda Erginci
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