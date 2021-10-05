‘El Kızı'na sürpriz doğum günü

Çekimleri Muğla'da devam eden 'El Kızı' dizisinin başrol oyuncusu Sevda Erginci'ye sette doğum günü sürprizi yapıldı. Sürpriz karşısında şaşıran ve tüm ekibe çok teşekkür eden Erginci; "28 yaşıma çok sevdiğim ve inandığım bir projenin bir parçası olarak böyle güzel bir ekiple girdiğim için çok mutlu ve şanslıyım. Burada geçirdiğimiz her gün en az bugün kadar güzel geçsin ve çok uzun zamanlar bir arada şahane işler yapalım" dedi.