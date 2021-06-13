El ele ilk fotoğraf

OYUNCU Tuba Büyüküstün ile danışman Erdinç Çatak'ın ilk görüntüsü ortaya çıktı. Büyüküstün ile Erdinç Çatak'ın bir süredir birlikte olduğu iddia edilmiş ancak ikili cephesinden konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmemişti. Gözlerden uzak aşklarını yaşayan çiftin ilk fotoğrafları da gossippasta adlı Instagram adresinde ortaya çıktı. Erdinç Çatak, geçtiğimiz aylarda 'Sefirin Kızı' adlı dizisi için Bodrum'da bulunan oyuncuyu ziyaret etti. Kısa bir süre önce Bodrum'da el ele çekilen ikilinin fotoğrafları da gün yüzüne çıktı. Romantik çifte Büyüküstün'ün kızı Maya'nın da eşlik etmesi dikkatlerden kaçmadı.

