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05 Kasım 2021 Cuma 11:30:00 - Güncelleme:05 Kasım 2021 Cuma 11:30:00

El ele alışveriş

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'Yargı' dizisinde başrolde oynayan Pınar Deniz bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Yiğit Kirazcı'yla objektiflere yansıdı.

'Yargı' dizisinde başrolde oynayan Pınar Deniz bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Yiğit Kirazcı'yla objektiflere yansıdı. Çift, İstinyePark'ta el ele mağazaları gezerek yeni sezon kıyafetlerini inceledi. Habercilere mutluluk pozları veren ikili, alışverişlerini tamamladıktan sonra evlerinin yolunu tuttu.

Etiketler : El ele alışveriş Yargı Pınar Deniz İstinyePark
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