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12 Haziran 2022 Pazar 19:00:00 - Güncelleme:12 Haziran 2022 Pazar 19:00:00

Ekranların yeni ikilisi

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TRT'nin başrollerini Sevda Erginci ve Ekin Mert Daymaz'ın paylaştığı 'Seni Kalbime Sakladım' dizisi izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor.

TRT'nin başrollerini Sevda Erginci ve Ekin Mert Daymaz'ın paylaştığı 'Seni Kalbime Sakladım' dizisi izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor. Hazırlık çalışmalarını tamamlayan set ekibi kamera karşısına geçti. Yapımda aile şirketini yöneten zeki, becerikli ve güzeller güzeli Zeynep ile naif ama mert mahalle delikanlısı Civanmert'in aşkı ekrana taşınacak.

Etiketler : Ekranların yeni ikilisi Sevda Erginci Ekin Mert Daymaz
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