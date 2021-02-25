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25 Şubat 2021 Perşembe 13:00:00 - Güncelleme:25 Şubat 2021 Perşembe 13:00:00

Ekranların yeni ikilisi

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Ozan Dolunay ile Hazal Subaşı'nın başrol oynadığı 'Bizi Ayıran Çizgi' adlı dizi sete çıktı.

Ozan Dolunay ile Hazal Subaşı'nın başrol oynadığı 'Bizi Ayıran Çizgi' adlı dizi sete çıktı. Dijital olarak seyircisiyle buluşacak olan oyuncular, setten fotoğraf paylaşarak çekimlerin ilk günlerinde güzel bir uyum yakaladıklarını gözler önüne serdi. İkilinin sevenleri de Dolunay ve Subaşı'nın güzel bir ikili olduklarını yazdı.

Etiketler : ozan dolunay bizi ayıran çizgi dizi hazal subaşı
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