Ekranların yeni ikilisi

Ozan Dolunay ile Hazal Subaşı'nın başrol oynadığı 'Bizi Ayıran Çizgi' adlı dizi sete çıktı. Dijital olarak seyircisiyle buluşacak olan oyuncular, setten fotoğraf paylaşarak çekimlerin ilk günlerinde güzel bir uyum yakaladıklarını gözler önüne serdi. İkilinin sevenleri de Dolunay ve Subaşı'nın güzel bir ikili olduklarını yazdı.

