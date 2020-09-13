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13 Eylül 2020 Pazar 17:51:00 - Güncelleme:13 Eylül 2020 Pazar 17:51:00

Ekranlara dönmeyi planlayan Fahriye Evcen, çantasının fiyatıyla dudakları uçuklattı

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Paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallayan Fahriye Evcen'in son paylaşımı da çok konuşuldu. Ekranlara dönme planı yapan Evcen, son paylaşımındaki çantanın fiyatıyla bu kez gündeme oturdu. Evcen'in ekranlara geri dönme planları içerisinde olduğu da iddia edildi.

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, önceki akşam eşi Fahriye Evcen'le Boğaz turuna çıktı. Fahriye Evcen'in çantasının fiyatı dudak uçuklattı. Evcen'in çantası sosyal medyada gündem oldu. Ünlü çift sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, önceki akşam eşi Fahriye Evcen ile birlikte Boğaz turuna çıktı. Evcen'in çantasının fiyatı dudak uçuklattı. Güzel oyuncu Fahriye Evcen'in çantası sosyal medyada gündem konusu oldu. Fahriye Evcen'in elindeki çantanın 10 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.

Sosyal medyaya düşen fotoğraflarda Evcen'in 10 bin TL'lik çantası dikkat çekti.

FAHRİYE EVCEN EKRANA DÖNÜYOR

Bölüm başı 130 bin lira isteyen oyuncu, haftanın 4 günü çalışacağını bildirdi.

Nisan 2019’da anne olan Fahriye Evcen “Oğlum Karan 2 yaşına girene kadar setlere ara vereceğim” demişti.

Evcen, yılsonuna doğru başlayacak yeni yapımlardan gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.

BÖLÜM BAŞI 130 BİN TL

Yazdan bu yana 10 diziden teklif alan Evcen’e verilen rakamlar bölüm başına 130 bin TL’ye kadar çıktı.

HAFTANIN 4 GÜNÜ ÇALIŞACAK

Oyuncu, oğlu Karan’ı yalnız bırakmamak için haftanın 4 günü, belirli saatler içinde çalışmak istiyor.

TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAK İSTEMİYOR

Evcen bu arada, koronavirüse karşı her türlü önlemin alınmasını ve ortamın kalabalık olmamasını da birinci şart olarak öne sürüyor.

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