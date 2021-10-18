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18 Ekim 2021 Pazartesi 14:30:00 - Güncelleme:18 Ekim 2021 Pazartesi 14:30:00

Ekranda yaprak dökümü

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Bu sezon iddialı başlayan üç dizi birkaç haftada yarıştan çekildi.

Bu sezon iddialı başlayan üç dizi birkaç haftada yarıştan çekildi. Yazın başlayan Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel ve Hande Subaşı'nın başrollerini paylaştığı 'Baht Oyunu' yeni sezon dizileri karşısında maalesef beklenen reytinge ulaşamadı ve kanal dizi için final kararı verdi. Alperen Duymaz, Hafsanur Sancaktutan, Ali Atay'ın başrollerini oynadığı 'Son Yaz' yayınlanan 26. bölümüyle dizi arşivindeki yerini aldı. Aslıhan Güner, Barış Kılıç, Timur Acar ve Begüm Birgören'in başrollerini oynadığı 'Uzak Şehrin Masalı', 5. bölümde ekrana veda etti.

Etiketler : Aytaç Şaşmaz Cemre Baysel Hande Subaşı Baht Oyunu
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