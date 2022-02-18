Ekranda olmayı özledim

Uzun süredir ekrandan uzak duran eski manken Emine Ün, yeni bir projeye imza atmak istediğini söyledi. Ün, önceki akşam eski dostları İlgi Gövsa ve Sevcan Zabit'le Nevheri'de yemek yedi. 25 yıllık dost olan modeller, eski günlerini yad etti. Ün, "Ekranda olmayı çok özledim. Yeni projeler için görüştüğüm yerler var. Belki dizi de olabilir. Bu yönde bir takım gelişmeler var" dedi.