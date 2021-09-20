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20 Eylül 2021 Pazartesi 10:00:00 - Güncelleme:20 Eylül 2021 Pazartesi 10:00:00

Ekranda kendimi izlemem

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'Yargı' isimli yeni bir diziye başlayan Pınar Deniz, ekranda kendini izlemeyi sevmediğini söyleyerek, ''Ne zaman ki gerçekten daha iyi hissedip izleyebileceğim, o zaman kendimle barışacağım'' dedi.

'Yargı' isimli yeni bir diziye başlayan Pınar Deniz, ekranda kendini izlemeyi sevmediğini söyleyerek, ''Ne zaman ki gerçekten daha iyi hissedip izleyebileceğim, o zaman kendimle barışacağım'' dedi.

Dijitalde yayınlanacak olan 'Aşk 101' dizisinde rol alan Pınar Deniz, yeni sezonda da 'Yargı' dizisiyle ekrana geliyor. Hem güzelliği hem de oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çeken Deniz, ekranda kendini izlemediğini söyledi. Hissettiği şeyi ekranda göremediğinden söz eden Deniz, ''Kendimi izlemenin zamanı var. Ne zaman ki gerçekten daha iyi hissedip izleyebileceğim, o zaman kendimle barışacağım. Bu arada Vatanım Sensin'de Mustafa Sami'nin ölüm sahnesi istisna yapıp baktığım sayılı sahnelerdendir. O kadar büyük bir duygu beni sarmalamıştı ki izlediğimden hiç memnun kalmamıştım'' dedi. Oyuncu kendinde beğenmediği yönünü ise ''Kendimi olduğum gibi kabul etmeyi başardım sanırım. Sevmediğim bir tarafım yok fiziksel olarak ama çok üşengeç olabiliyorum bazen. Bir de erteleme huyum var; keşke olmasa'' şeklinde anlattı.

Etiketler : Mustafa Sami Pınar Deniz yargı
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