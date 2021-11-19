VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Op. Dr. Erkan Uygur “Endoskopi Rinoplasti PRP, Burun İçinin Detaylı Şekilde İncelenmesini Sağlıyor!”
F-16 Blok 70'ler masada! Türk savunma sanayisi havada tam gaz
Başkan Erdoğan ve Bahçeli'nin poz verdiği harita zorlarına gitti
Türkiye ve Avrupa'da ilk olacak
Rusya'ya AB ve NATO'dan "uydu" kınaması
Akkuyu Nükleer AŞ'den "ölüm ve intihar girişimi" iddiasına yalanlama
MSB: 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kayıp Müslüme'den acı haber geldi
ABD'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret!
Erken seçim olacak mı?
İngiltere'den AB'ye tehdit!
İstanbul'da büyük deprem bekleniyor mu?
Bakan Soylu duyurdu! Büyük operasyon başladı
Bakan Akar'dan NATO mesajı
Pekin'i kızdıran karar! ''Ortaya çıkacak tüm sonuçlardan sorumlusunuz''
Anlaşma imzalandı! Donanmanın motoru TÜMOSAN'dan
Değeri 325 milyar TL'yi buluyor! 5 yeni altın müjdesi kapıda
Kamu bankaları faiz indirdi
Dünyanın en iyisine Türkiye sahip olacak!
Deniz Karakaş: Gelinlikler kısaldı gözler ayakkabılarda
Türkiye'nin kilitlendiği olay: Müge Anlı'da günlerdir aranan Müslüme Yağal'ın son görüntüleri ortaya...
Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı: İddiaları reddediyoruz
ABD iki yüzlülüğü! Türkiye'ye yasak kendilerine serbest
Örgüt elebaşları birbirine girdi
19 Kasım 2021 Cuma 16:30:00 - Güncelleme:19 Kasım 2021 Cuma 16:30:00

Ekrana dönme heyecanı

ABONE OL

Son olarak, ekranlara veda eden 'Savaşçı' dizisinde rol alan Sevcan Yaşar, setlere dönüyor.

Son olarak, ekranlara veda eden 'Savaşçı' dizisinde rol alan Sevcan Yaşar, setlere dönüyor. Oyuncu, Gökçe Bahadır, Yiğit Kirazcı, Sarp Akkaya ve Sumru Yavrucuk gibi isimlerin rol aldığı 'Evlilik Hakkında Her Şey' adlı diziye dahil oldu. Projede oyuncu Kirazcı'nın hayat verdiği Yıldırım karakterinin eski eşi Neyran'ı canlandıracak.

Etiketler : Ekrana dönme heyecanı Savaşçı Sevcan Yaşar
40 bin lavanta fidesi toprakla buluştu

40 bin lavanta fidesi toprakla buluştu
Emekli olmayı reddetmiş

Emekli olmayı reddetmiş
Tektaşı taktı

Tektaşı taktı
Doğada olmak bize çok iyi geldi

Doğada olmak bize çok iyi geldi
Aylar sonra kavuştu

Aylar sonra kavuştu
Hem göze hem kulağa

Hem göze hem kulağa
Nakille çocuklarını hayata bağladılar

Nakille çocuklarını hayata bağladılar
Anlaşmalı boşanıyor

Anlaşmalı boşanıyor
Erkek Severse ile dönüş yapıyor

Erkek Severse ile dönüş yapıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER