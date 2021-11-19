Ekrana dönme heyecanı

Son olarak, ekranlara veda eden 'Savaşçı' dizisinde rol alan Sevcan Yaşar, setlere dönüyor. Oyuncu, Gökçe Bahadır, Yiğit Kirazcı, Sarp Akkaya ve Sumru Yavrucuk gibi isimlerin rol aldığı 'Evlilik Hakkında Her Şey' adlı diziye dahil oldu. Projede oyuncu Kirazcı'nın hayat verdiği Yıldırım karakterinin eski eşi Neyran'ı canlandıracak.