19 Kasım 2021 Cuma 16:30:00 - Güncelleme:19 Kasım 2021 Cuma 16:30:00
Ekrana dönme heyecanı
Son olarak, ekranlara veda eden 'Savaşçı' dizisinde rol alan Sevcan Yaşar, setlere dönüyor.
Son olarak, ekranlara veda eden 'Savaşçı' dizisinde rol alan Sevcan Yaşar, setlere dönüyor. Oyuncu, Gökçe Bahadır, Yiğit Kirazcı, Sarp Akkaya ve Sumru Yavrucuk gibi isimlerin rol aldığı 'Evlilik Hakkında Her Şey' adlı diziye dahil oldu. Projede oyuncu Kirazcı'nın hayat verdiği Yıldırım karakterinin eski eşi Neyran'ı canlandıracak.