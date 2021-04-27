Ekran hasreti 5 yıl sonra bitiyor

En son 2016 yılında 'Gecenin Kraliçesi' adlı dizide rol alan ve ardından Almanya'ya dönerek ekranlara ara veren Meryem Uzerli, müjdeyi verdi. Almanya'da yeni bir hayata başlayan ve geçtiğimiz aylarda da ikinci kez anne olan Uzerli, sürpriz bir projeyle seyircisiyle buluşacağını duyurdu. 10 bölümlük mini bir dizi projesinde yer almaya hazırlanan oyuncu, '' Bu dizi, izleyiciye koltuğundan kalkmasına izin vermeyecek" ifadelerini kullandı. 43. Uluslararası Moskova Film Festivali'ndeki 'Kovan' filminin gösterimi için Rusya'da bulunan Uzerli, en büyük hayallerinden birinin Rus filminde oynamak olduğunu belirtti.

