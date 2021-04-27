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27 Nisan 2021 Salı 09:30:00 - Güncelleme:27 Nisan 2021 Salı 09:30:00

Ekran hasreti 5 yıl sonra bitiyor

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En son 2016'da kamera karşısında olan Meryem Uzerli, yeni dizisi için el sıkıştı. 10 bölümden oluşan mini dizi için oyuncu, "Heyecanlı bir senaryo" dedi.

En son 2016 yılında 'Gecenin Kraliçesi' adlı dizide rol alan ve ardından Almanya'ya dönerek ekranlara ara veren Meryem Uzerli, müjdeyi verdi. Almanya'da yeni bir hayata başlayan ve geçtiğimiz aylarda da ikinci kez anne olan Uzerli, sürpriz bir projeyle seyircisiyle buluşacağını duyurdu. 10 bölümlük mini bir dizi projesinde yer almaya hazırlanan oyuncu, '' Bu dizi, izleyiciye koltuğundan kalkmasına izin vermeyecek" ifadelerini kullandı. 43. Uluslararası Moskova Film Festivali'ndeki 'Kovan' filminin gösterimi için Rusya'da bulunan Uzerli, en büyük hayallerinden birinin Rus filminde oynamak olduğunu belirtti.

Etiketler : meryem uzerli gecenin kraliçesi almanya
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