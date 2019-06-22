Ekmek aslanın ağzında

Klarnet denilince akla gelen isimlerinden Serkan Çağrı, çocuklarıyla birlikte semt pazarında tezgah açtı. Ekran başından çocukları uzak tutabilmek ve gerekli eğitimi verebilmek için çeşitli yollar deneyen sanatçı, bu kez çareyi, kendi bahçesinden topladıkları meyveleri çocuklarıyla birlikte pazarda satmakta buldu. Bu örnek davranışı sosyal medya hesabından da paylaşan Çağrı, şu notu düştü: “Öğrenmek yalnızca okuyarak olmaz. Bu nedenle çocuklarımıza değişik ortam ve fırsatlar oluşturmalı, onların iletişimci ve girişimci ruhlarını canlandırmalıyız.

Küçük oğlum Eser, internette gördüğü pahalı bir oyuncağı almak istedi. Biz de onu satın alabilmek için çalışıp kendisinin kazanması gerektiğini söyledik. Nasıl yapabilirim diye düşünürken, aklımıza bahçemizdeki meyveler geldi. Her gün sabah kalkınca bilgisayar oyunlarına koşan bizim küçük adamların bu sabah akıllarında oyun değil meyveleri satacağı pazar vardı. Toplum içinde seslerini yükseltmeye çekinen çocuklar, ürünlerini satabilmek için bağırmaya başladılar. Onları izlerken ben de çocukluğuma gittim. Aramızda bir fark vardı. Benimki zorunluluk, onlarınki ise eğlenceydi.”