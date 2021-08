Serkan Altunorak Metropol AVM'de objekiflere yansıdı. Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un da yer aldığı 'Another Self' dizisinde rol alan oyuncu, "Dizimizin çekimleri Ayvalık'ta başladı. Birkaç toplantı için İstanbul'a geldim, işlerimi bitirip tekrar sete döneceğim. Ekibimiz çok tatlı, hepsi sevdiğim arkadaşlarım ve her şey yolunda" dedi.