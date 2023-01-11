Ego barışı

Ekrana gelecek olan 'Ego' dizisinin başrolünde yer alan oyuncular Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk arasında sette gerilim yaşandı. Duymaz'ın çekime geç gelen Pamuk'a sert çıktığı öğrenildi. Yapımdaki sahnenin çekimlerini tamamladıktan sonra Pamuk, set ekibine "Çok mu geciktim" diye sorduğu ekibin de "En fazla birkaç dakika" yanıtını alan Pamuk, Duymaz'ın yanına giderek davranışının nedenini sordu. İki oyuncu arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Dizinin yapımcı Efe İrvül'ün yaşanan olay sonrası iki oyuncuyu barıştırdığı belirtildi.