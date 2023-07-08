Eğlence başlıyor

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08 Temmuz 2023 Cumartesi 15:19:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2023 Cumartesi 15:19:00

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Ünlü isimler Denizbank Harbiye Açıkhava Konserlerinde sahne alacak.

Karsu, Ajda Pekkan, Kenan Doğulu, Cem Adrian, Candan Erçetin, Şener Şen ve BKM Mutfak ekibi gibi isimler Denizbank Harbiye Açıkhava Konserlerinde sahne alacak. BKM organizasyonuyla düzenlenen konserler serisi 19 Temmuz'da Karsu'yla başlayacak. 9 Ağustos'ta Ajda Pekkan, 10 Ağustos'ta Kenan Doğulu, 11 Ağustos'ta Cem Adrian ve 12 Ağustos'ta Candan Erçetin sahneye çıkacak. Şener Şen, Zengin Mutfağı'nda sahnelediği muhteşem performansıyla 14 Ağustos'ta, ve Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ekibi ise 25 Eylül'de Harbiye'de perdelerini açacak.

Etiketler : karsu ajda pekkan kenan doğulu cem adrian konser
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