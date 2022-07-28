Eğlence başlıyor
Maximum Uniq Açıkhava, ağustos ayında önemli yıldız isimleri sahnesinde ağırlayacak.
Maximum Uniq Açıkhava, ağustos ayında önemli yıldız isimleri sahnesinde ağırlayacak. Eğlence 6 Ağustos'ta Gazapizm'in Orhan Şallıel yönetimindeki 100 kişilik senfoni orkestrası eşliğinde vereceği konserle başlayacak. 10 Temmuz'da Rus piyanist Evgeny Grinko, 17 Ağustos'ta Fatih Erkoç ve Kerem Görsev, 23 Ağustos'ta Demet Akbağ'ın başrolünde bulunduğu 'Aydınlıkevler' ve 31 Ağustos'ta Serkan Keskin'in başrolünde yer aldığı Cimri sahnede olacak.