Eğitimciler domates tarlasında klip çekti

Diyarbakır'da farklı okullarda görev yapan müzik öğretmenleri, Karacadağ'ın tanıtımı için yaptıkları bestenin klibini, piyano ve müzik aletlerini götürdükleri domates tarlasında işçilerle çekti. Müzik grubunun şefi Mahsun Güneş, "Karacadağ'ın güzelliklerini müzikle süsledik" dedi.

