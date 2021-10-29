29 Ekim 2021 Cuma 17:30:00 - Güncelleme:29 Ekim 2021 Cuma 17:30:00
Eğitimciler domates tarlasında klip çekti
Diyarbakır'da farklı okullarda görev yapan müzik öğretmenleri, Karacadağ'ın tanıtımı için yaptıkları bestenin klibini, piyano ve müzik aletlerini götürdükleri domates tarlasında işçilerle çekti.
Diyarbakır'da farklı okullarda görev yapan müzik öğretmenleri, Karacadağ'ın tanıtımı için yaptıkları bestenin klibini, piyano ve müzik aletlerini götürdükleri domates tarlasında işçilerle çekti. Müzik grubunun şefi Mahsun Güneş, "Karacadağ'ın güzelliklerini müzikle süsledik" dedi.