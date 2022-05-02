Ege'ye kaçtı

En son ekranlara veda eden 'Yalancı' dizisinde yer alan oyuncu Burçin Terzioğlu spor eğitmeni sevgilisi Umut Duygu'yla bayram tatiline start verdi. Çift, Ege'de gözlerden uzakta baş başa deniz, kum ve güneşin tadını çıkarak enerji depoluyor. Terzioğlu, tatilden fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı. Oyuncunun gönderisine hayranları binlerce beğeni ve yorumda bulundu.