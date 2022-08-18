Efsane kadroya 3'üncü konser

31 yıl sonra bir araya gelen 90'ların fenomen müzik grubu İzel-Çelik-Ercan'ın 25 Ağustos ve 26 Ağustos'ta Kuruçeşme Açıkhava'da vereceği konserlerin biletleri kısa sürede tükendi. Grubun, yoğun talep üzerine üçüncü konser tarihi de açıklandı.25 ve 26 Ağustos tarihlerinin ardından 27 Ağustos'ta da Kuruçeşme Açıkhava'da konser vermeye hazırlanan grup, üst üste 3 konserle hat-trick yaptı.