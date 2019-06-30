Efehan’ın salıncak keyfi 

Doğum fotoğraflarını, hastane çıkışını ve Efehan’ın büyümesini adım adım paylaşan çiftten önceki gün yeni bir gönderi geldi. Tolgahan Sayışman 2 aylık olan Efehan’la birlikte evlerinin bahçesinde yer alan salıncakta uyuya kaldı. Eşinin çektiği videoyu sosyal medya hesabında paylaşan Sayışman, altına da kalp koydu. Sayışman’ın bu paylaşımına dakikalar içinde binlerce beğeni geldi.