30 Haziran 2019 08:00 | Pazar
Efehan’ın salıncak keyfi
Mayıs ayında çocukları Efehan’ı kucaklarına alan Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi, sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.
Doğum fotoğraflarını, hastane çıkışını ve Efehan’ın büyümesini adım adım paylaşan çiftten önceki gün yeni bir gönderi geldi. Tolgahan Sayışman 2 aylık olan Efehan’la birlikte evlerinin bahçesinde yer alan salıncakta uyuya kaldı. Eşinin çektiği videoyu sosyal medya hesabında paylaşan Sayışman, altına da kalp koydu. Sayışman’ın bu paylaşımına dakikalar içinde binlerce beğeni geldi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Dilan Çiçek Deniz hayranlarını korkuttu! İşte güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz’in o hali
- Uzaklaşsın korkuyorum
- Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin: Seyircinin sevgisine basamadan ellerini tutarak yükselmek daha samimi
- Demet Akalın'dan Okan Kurt'a imalı yorum
- ABD'li ünlü aktör Steven Seagal, İstanbul'a geldi; Başkan Erdoğan ile görüşecek...