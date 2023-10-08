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08 Ekim 2023 Pazar 07:29:00 - Güncelleme:08 Ekim 2023 Pazar 07:29:00

Edvina Sponza kuaför kavgasını doğruladı: İbrahim'le işim olmaz

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İbrahim Kutluay'la yollarını ayıran Edvina Sponza Bebek'te objektiflere yansıdı.

İbrahim Kutluay'la yeniden yollarını ayıran Edvina Sponza önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. 11 yıllık ilişkilerinde birçok kez ayrılıp barışan çiftten Sponza, kuaförde Kutluay'la karşılaşınca kavga ettikleri haberini doğrulayarak "Maalesef doğru. Böyle bir şey oldu" dedi. Habercilerin, "İbrahim Kutluay ile bir daha barışır mısınız?" sorusuna Sponza, "Asla. Onunla işim olmaz" yanıtını verdi. Kuaförde bakım yaptırdıktan sonra aracının gelmesini bekleyen Edvina Sponza'yı gören İbrahim Kutluay, sinirlerine hâkim olamayarak, "Defol git, mahallemde ne işin var" diye bağırdı. Sponza da Kutluay'a "Sana mı soracağım, asıl sen git" diyerek karşılık verince ortalık karışmıştı.

Etiketler : ibrahim kutluay edvina sponza ilişki kavga
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