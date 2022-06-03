Edis üçledi

Popçu Edis Harbiye Açık Hava'da üç günlük sahne serüvenini tamamladı. Konserlerine özel olarak hazırlanan popçu, dansları, sahne performansı ve seslendirdiği şarkılarıyla dinleyicilere müzik ziyafeti yaşattı. Edis, şarkı aralarında seyircisiyle sohbet ederek, "Burada sizinle olmayı çok seviyorum. İki saat boyunca her şeyi unutuyoruz. Hepimizin üzgün zamanları var ama her zaman inandığım tek bir şey var: Müziğin birleştirici gücü" diyerek hayranlarına seslendi. Popçuyu dinleyenler arasında Çağla Şıkel, Pelin Karahan ve Berrak Tüzünataç gibi isimler yer aldı.