26 Ekim 2020 Pazartesi 16:38:00 - Güncelleme:27 Ekim 2020 Salı 09:42:00
Eda Ece: Kovid-19 testim negatif
Bir süredir rahatsız olduğu için Yasak Elma setine gitmeyen Eda Ece, Kovid – 19 testinin negatif çıktığını söyledi.
Belirtiler gösterince kendisine test yaptıran Ece, ‘’Kovid değilim, hastalandım, sette değil evdeyim dinleniyorum’’ diyerek durumunun iyi olduğunu söyledi. Oyuncu, ayrıca Twitter hesabını kapattığını sadece Instagram’dan hayranlarıyla iletişim kuracağını söyledi.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11