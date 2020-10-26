Eda Ece: Kovid-19 testim negatif

Belirtiler gösterince kendisine test yaptıran Ece, ‘’Kovid değilim, hastalandım, sette değil evdeyim dinleniyorum’’ diyerek durumunun iyi olduğunu söyledi. Oyuncu, ayrıca Twitter hesabını kapattığını sadece Instagram’dan hayranlarıyla iletişim kuracağını söyledi.