Ece ve İsmail YK düeti geliyor

"Galaksi" şarkısıyla geçtiğimiz yılın en çok dinlenen isimlerinden olan Ece Mumay, sürpriz bir düete imza attı. Genç yorumcu, İsmail YK ile "Dokuz Mevsim" adlı şarkısında bir araya geldi. Enes Bilal Taşçı yönetmenliğinde çekilen klipte, Ece Mumay ve İsmail YK birlikte kamera karşısına geçti.

