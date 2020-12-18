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18 Aralık 2020 Cuma 20:03:00 - Güncelleme:19 Aralık 2020 Cumartesi 11:57:00

Ece Vahapoğlu-Cihan Alpay çiftinin oğulları Efe, Ali Şen'i çiftliğinde

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Pandemi dönemini Bodrum'daki evlerinde geçiren Ece Vahapoğlu eşi Cihan Alpay ve 1 yaşındaki oğulları Efe ile Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'i çiftliğinde ziyaret etti.

Bu eğlenceli anları Instagram hesabından paylaşan Ece Vahapoğlu; “Ali Baba’nın Çiftliği’nde Efe papağan, tavuskuşu, kaz, sincap, inek, tavuk, kedi, köpek gibi hayvanları gördü. Öğle uykusuna yakın olduğu için biraz uykuluydu ama yine de ilgiyle hayvanlarla tanıştı” mesajını yazdı. 

Etiketler : Ece Vahapoğlu Cihan Alpay Ali Şen magazin
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