Ece Vahapoğlu-Cihan Alpay çiftinin oğulları Efe, Ali Şen'i çiftliğinde

Bu eğlenceli anları Instagram hesabından paylaşan Ece Vahapoğlu; “Ali Baba’nın Çiftliği’nde Efe papağan, tavuskuşu, kaz, sincap, inek, tavuk, kedi, köpek gibi hayvanları gördü. Öğle uykusuna yakın olduğu için biraz uykuluydu ama yine de ilgiyle hayvanlarla tanıştı” mesajını yazdı.

