18 Aralık 2020 Cuma 20:03:00 - Güncelleme:19 Aralık 2020 Cumartesi 11:57:00
Ece Vahapoğlu-Cihan Alpay çiftinin oğulları Efe, Ali Şen'i çiftliğinde
Pandemi dönemini Bodrum'daki evlerinde geçiren Ece Vahapoğlu eşi Cihan Alpay ve 1 yaşındaki oğulları Efe ile Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'i çiftliğinde ziyaret etti.
Bu eğlenceli anları Instagram hesabından paylaşan Ece Vahapoğlu; “Ali Baba’nın Çiftliği’nde Efe papağan, tavuskuşu, kaz, sincap, inek, tavuk, kedi, köpek gibi hayvanları gördü. Öğle uykusuna yakın olduğu için biraz uykuluydu ama yine de ilgiyle hayvanlarla tanıştı” mesajını yazdı.
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