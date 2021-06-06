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06 Haziran 2021 Pazar 19:30:00 - Güncelleme:06 Haziran 2021 Pazar 19:30:00

Ebru'nun hareketi Gülben'i kızdırdı

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Bodrum'da bir düğün anlaşması olan Ebru Gündeş, eğlence yasağının olması ve 'diğer sanatçı arkadaşlarım sahneye çıkamazken benim çıkmam eşitliğe aykırı olur, yakışık almaz' düşüncesiyle iptal etti.

Bodrum'da bir düğün anlaşması olan Ebru Gündeş, eğlence yasağının olması ve 'diğer sanatçı arkadaşlarım sahneye çıkamazken benim çıkmam eşitliğe aykırı olur, yakışık almaz' düşüncesiyle iptal etti. Sanatçının bu hareketini ünlü söz yazarı Günay Çoban, takdirle karşılarken Gülben Ergen ise karşı çıktı. Ergen, twitter hesabından "İhtiyacı olanla, evine evladına bakmak için birikimi olanla olmayan arasında çok ciddi fark vardır" diyerek tepki gösterdi.

Etiketler : Ebru Gündeş Günay Çoban Bodrum
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