Ebru Şanlı'yı yıkan karar

Manken Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istenen nitelikli dolandırıcılık davasında karar verildi. Akkuş'un yabancı yatırımcıları yüksek kar vaatleriyle dolandırdığı iddiası ortaya atılmıştı. Mahkeme kararını verdi ve Akkuş, Kuveytli iş insanlarını 20 milyon dolar dolandırdığı gerekçesiyle iki kez 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılarak hakkında toplamda 8 yıl 4 ay hapis cezasına hükmedildi.