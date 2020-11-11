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11 Kasım 2020 Çarşamba 16:16:00 - Güncelleme:12 Kasım 2020 Perşembe 13:38:00

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş çiftinden kumsalda romantik yemek! Adeta ikinci balayı...

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Bodrum'a yerleşen Ebru Şallı ile Uğur Akkuş çifti, adeta ikinci balaylarını yaşıyor.

İstanbul’dan taşınarak Bodrum’a yerleşen Ebru Şallı ile Uğur Akkuş çifti, ikinci balaylarını yaşıyor adeta... Bodrum’da huzurun keyfini yaşayan çift, önceki akşam da kumsalda romantik bir yemek yedi. Eşinin sürprizi karşısına şaşıran Ebru Şallı, o anları sosyal medya hesabından yayımladı.

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