Ebru Şallı ile Uğur Akkuş çiftinden kumsalda romantik yemek! Adeta ikinci balayı...

İstanbul’dan taşınarak Bodrum’a yerleşen Ebru Şallı ile Uğur Akkuş çifti, ikinci balaylarını yaşıyor adeta... Bodrum’da huzurun keyfini yaşayan çift, önceki akşam da kumsalda romantik bir yemek yedi. Eşinin sürprizi karşısına şaşıran Ebru Şallı, o anları sosyal medya hesabından yayımladı.