Ebru Gündeş son sahnesine Nur Yerlitaş'ın diktiği elbiseyle çıktı
Kaynak: Akşam
Sevilen şarkıcı Ebru Gündeş, çıktığı son sahnede hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın kendisi için diktiği kıyafetle hayranlarının karşısına çıktı.
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş hayranlarıyla buluştuğu sahneye, nisan ayında vefat eden modacı Nur Yerlitaş'ın imzasını taşıyan bir elbiseyle çıktı.
Gündeş, “Kıymetli arkadaşım, büyüğüm Nur Yerlitaş’ın benim için diktiği son elbisedir üstümdeki. Son hatırası. Biliyorsunuz çok zor günler geçirdi. Son iki yılında kafasının içinde iki deli tümörle savaş veriyordu. Onu sevgi ve özlemle anmak istiyorum buradan” dedi. Sanatçı, “Senin Olmaya Geldim”i de ünlü modacı anısına seslendirdi.
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