12 Aralık 2020 Cumartesi 19:22:00 - Güncelleme:14 Aralık 2020 Pazartesi 09:29:00
Ebru Elver'den hem kitap hem şarkı
Ebru Elver, sözü ve müziği kendisine ait olan ‘Gelsene Yanıma' şarkısını dinleyicisiyle buluşturdu.
Yeni şarkı heyecanı yaşayan Elver, aynı zamanda kendi hayatını kaleme aldığı “İçimdeki Saklı Cennet” kitabının da raflardaki yerini aldığı için mutlu olduğunu aktardı.
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