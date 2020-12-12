Ebru Elver'den hem kitap hem şarkı

Ebru Elver'den hem kitap hem şarkı

Yeni şarkı heyecanı yaşayan Elver, aynı zamanda kendi hayatını kaleme aldığı “İçimdeki Saklı Cennet” kitabının da raflardaki yerini aldığı için mutlu olduğunu aktardı.