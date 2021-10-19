‘Ebedi Barış' fark yarattı

Üç köpeğin ilgi çekici hikayesinin anlatıldığı "Ebedi Barış" adlı tiyatro oyunu Gayrettepe Kats Sahne'de prömiyer yaptı. Sıra dışı sahne düzeni ve dekoru ile de fark yaratan oyun ilgi ile izlenirken prömiyere katılan izleyiciler arasında Vahide Perçin eski eşi oyuncu Altan Gördüm ve Kamuran Akkor'da vardı. Oyunda, yüzlerce köpek içinden seçilen üç özel köpeğin terörle mücadele eden K7 grubuna katılacak en iyi köpek olmak ve beyaz tasmanın sahibi olmak için verdikleri ilginç mücadele anlatılıyor.