15 Haziran 2021 Salı 17:30:00 - Güncelleme:15 Haziran 2021 Salı 17:30:00
Duygusal sahneler yüzünü kırıştırdı
Masumlar Apartmanı dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Gizem Katmer, dizinin sezon finali yapmasıyla soluğu estetik doktorunda aldı.
Masumlar Apartmanı dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Gizem Katmer, dizinin sezon finali yapmasıyla soluğu estetik doktorunda aldı. Dizideki duygusal sahnelerde sürekli mimiklerini kullandığı için yüzünde çizgiler belirginleştiğini söyleyen oyuncu bunun önüne geçmek için 'baby botoks' işlemi yaptırdı.