Duygusal repertuvar

Oğlu Kuzey ve modacı sevgilisi Samar Dadgar'la Bodrum'da tatil yapan şarkıcı Özcan Deniz, Azka Otel'de sevenleriyle bir araya geldi. Deniz, sevilen eserlerini dinleyicileriyle hep bir ağızdan seslendirdi. Repertuvarında duygusal şarkılara yer veren Deniz, "Bu gece çok duygusal çok özel bir gece olacak sizler jiletlerinizi hazırlayın çünkü bir torba tuzla geldim o yaralarınıza basacağım önce dertlenecek sonrada dertler bir kenara bırakılıp eğleneceğiz" dedi.

