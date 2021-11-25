Duygusal kutlama

Kerem Bürsin kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Hande Erçel'in 28. yaş gününü sosyal medya hesabından yayınladığı karelerle kutladı. Ekranlara veda eden 'Sen Çal Kapımı' dizisinde arkadaşlıkları aşka dönüşen ikiliden Bürsin, fotoğraflarının altına duygusal notlar düştü. Sevgilisinin güzel ve harika biri olduğunu ifade eden oyuncu, Hande Erçel'e, "Sen, sen olduğun için teşekkür ederim! İyi ki doğdun" sözleriyle seslendi. İkili, yaklaşık bir yıldır aşk yaşıyor.