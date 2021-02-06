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06 Şubat 2021 Cumartesi 10:17:00 - Güncelleme:06 Şubat 2021 Cumartesi 13:05:00

"Duygularımı sansürsüz yaşarım"

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Nesrin Cavadzade ile evlilik yolunda beraberlik yaşayan oyuncu Gökhan Alkan, Re Touch Mag dergisine konuştu.

Nesrin Cavadzade ile evlilik yolunda beraberlik yaşayan oyuncu Gökhan Alkan, Re Touch Mag dergisine konuştu. Aşık olunca olduğundan daha da fazla romantik olduğunu söyleyen Alkan, "Gülmeyi hissediyorsam gülerim, ağlama hissindeysem ağlarım. Duygu ve düşüncelerimi sansürsüz yaşarım. 'Erkekler ağlamaz' türünden gelenekçi yaklaşımlar bana komik geliyor. Bence güçlükler karakteri inşa eder, karakter de yeteneği" dedi.

Etiketler : nesrin cavadzade evlilik gökhan alkan
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