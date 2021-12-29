VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 24 TV'nin konuğu olacak
TBMM'de 'kripto para' toplantısı
Yunanistan'a geçmeye çalışan PKK'lı terörist yakalandı
Gara'da 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Putin'den gövde gösterisi
Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını Başkan Erdoğan yaptı!
Tarih verildi: Market fiyatları inecek
Samuray kılıçlı vahşette yeni gelişme!
NATO'da devir teslim: Komuta Türkiye'den Fransa'ya geçiyor
Bakan Soylu'dan çarpıcı yorum
PKK için istihbarat toplamaya başladı!
Yunan medyasında 'Ejder Yalçın' rahatsızlığı
Altından TL mevduata dönüşüm
Bernotti 79; Avrupa'da Birçok Corner Açmayı Planlıyor
Evo Holding 12. Yıl Yeni Yıla Merhaba Etkinliğini Gerçekleştirdi
MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
Havada müthiş tesadüf! Uçakları yan yana uçtu
Doğal Saç Ekimi Sonuçları Nasıl Elde Edilir? Este Favor Saç Ekimi Anlatıyor!
İşte orta vadeli enflasyon hedefi
Aksaray'daki dayakçı öğretmen ile ilgili karar verildi!
Memur ve emeklilere yüksek zam yolda!
İşte yeryüzünden silinecek ülke ve şehirler
Adaylık ilanı gibi
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren Kış-14 operasyonu başlatıldı
29 Aralık 2021 Çarşamba 17:00:00 - Güncelleme:29 Aralık 2021 Çarşamba 17:00:00

Duygulandıran anne kazağı

ABONE OL

Mardin'de tatil yapan oyuncu Hande Erçel, kanser sebebiyle iki yıl önce kaybettiği annesi Aylin Erçel'in kazağıyla poz verdi.

Mardin'de tatil yapan oyuncu Hande Erçel, kanser sebebiyle iki yıl önce kaybettiği annesi Aylin Erçel'in kazağıyla poz verdi. Ünlü oyuncunun fotoğrafı, ablası Gamze Erçel'i duygulandırdı. Erçel kardeşi Hande'nin paylaşımına, "Annemin kazağı..." şeklinde yorumda bulundu.

Etiketler : Duygulandıran anne kazağı Mardin Hande Erçel Aylin Erçel
Şarkılar gurbetçilere

Şarkılar gurbetçilere
Gizemli arkadaş

Gizemli arkadaş
Işıltılı bir hayatım yok

Işıltılı bir hayatım yok
Velayet savaşı bitti

Velayet savaşı bitti
Can dostlara polisten şefkat eli

Can dostlara polisten şefkat eli
Evlilik kısmet işi Estetikten korkmuyorum!

Evlilik kısmet işi Estetikten korkmuyorum!
Tilki açıklama sonra

Tilki açıklama sonra
Evi için gelen tekliflere hayret etmiş

Evi için gelen tekliflere hayret etmiş
Aleyna oğlumun arkadaşı

Aleyna oğlumun arkadaşı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER