29 Aralık 2021 Çarşamba 17:00:00 - Güncelleme:29 Aralık 2021 Çarşamba 17:00:00
Duygulandıran anne kazağı
Mardin'de tatil yapan oyuncu Hande Erçel, kanser sebebiyle iki yıl önce kaybettiği annesi Aylin Erçel'in kazağıyla poz verdi.
Mardin'de tatil yapan oyuncu Hande Erçel, kanser sebebiyle iki yıl önce kaybettiği annesi Aylin Erçel'in kazağıyla poz verdi. Ünlü oyuncunun fotoğrafı, ablası Gamze Erçel'i duygulandırdı. Erçel kardeşi Hande'nin paylaşımına, "Annemin kazağı..." şeklinde yorumda bulundu.