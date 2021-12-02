Düşman çatlattılar

Ayrıldıkları iddia edilen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, el ele objektiflere poz vererek düşman çatlattı. İkili, önceki akşam komedyen Cem Yılmaz'ın Zorlu PSM'deki gösterisini izledi. Objektif karşısına el ele geçen çiftten Koç, "Moralimiz bozuktu. Biz de ayrı ayrı bir şekilde gösteriyi izlemeye geldik. Belki aramız düzelir" diyerek espri yaptı. Özdemir ise, "Bir hafta sonra yine böyle haberler çıkıcak ama biz yine çıkıp herşeyin yolunda olduğunu söyleyeceğiz" dedi.