Düşledikleri proje gerçek oldu

Doğu ve Batı müziklerini sentezlediği tarzıyla dikkati çeken sanatçı Mark Eliyahu ile Cem Adrian ortak bir projede buluştu. İkili, 'Derinlerde' adlı Türkçe şarkıyla müzik listelerinde olmaya hazırlanıyor. Mark Eliyahu, "Türk müziği beni büyülüyor ve kendimi ona çok bağlı hissediyorum" derken Cem Adrian ise 'İlk yüzyüze tanışmamızda beraber müzik düşledik" dedi.

