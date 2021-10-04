Yaz boyunca Ege ve Akdeniz başta olmak üzere Türkiye'yi karış karış dolaşan Buray, sonbahar turnesinde de dur durak bilmiyor. Kerki solfej organizasyonuyla Ankara Atılım Üniversitesi Açıkhava Sahnesi'nde konser veren Buray, mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklığa rağmen şarkılarıyla ısıttı. Yaklaşık iki saat performans sergileyen Buray, seyircilerin yoğun isteği üzerine sahneye geri dönerek 'Alaz Alaz' şarkısına bis yaptı.