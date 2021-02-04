Dünyaya açılacak imza

Popçu Edis, dünyanın en önemli müzik şirketlerinden Warner Music Group ile yurtdışı çalışmaları için anlaştı. Bünyesinde Dua Lipa, Cher, David Guetta, Bruno Mars, Coldplay, Cardi B, Ed Sheeran gibi dünyaca ünlü yıldızların bulunduğu şirketle el sıkışan popçu, İngilizce şarkılardan oluşan bir albüm çıkaracak.