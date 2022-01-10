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10 Ocak 2022 Pazartesi 19:00:00 - Güncelleme:10 Ocak 2022 Pazartesi 19:00:00

Dünyanın en şık kadınları listesinde

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Oyuncu Hande Erçel, Rusya'da yayınlanan bir derginin 2021 yılının en şık kadınları listesine girmeyi başardı.

Oyuncu Hande Erçel, Rusya'da yayınlanan bir derginin 2021 yılının en şık kadınları listesine girmeyi başardı. Erçel, Kendall Jenner ve Dua Lipa gibi isimlerinde bulunduğu listede yer alan tek Türk olarak dikkat çekti. Sen Kapımı dizisinin final yapmasının ardından bir süre setlerden uzak kalan oyuncu, yaz ayında sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Etiketler : Dünyanın en şık kadınları Hande Erçel Kendall Jenner
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