Dünyanın en şık kadınları listesinde

Oyuncu Hande Erçel, Rusya'da yayınlanan bir derginin 2021 yılının en şık kadınları listesine girmeyi başardı. Erçel, Kendall Jenner ve Dua Lipa gibi isimlerinde bulunduğu listede yer alan tek Türk olarak dikkat çekti. Sen Kapımı dizisinin final yapmasının ardından bir süre setlerden uzak kalan oyuncu, yaz ayında sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

