Dünyaca ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı

Dünyaca ünlü oyuncu Dwayne Johnson koronavirüse yakalandı
Kaynak: aksam.com.tr
'The Rock' (Kaya) lakabıyla tanınan dünyaca ünlü Amerikalı aktör Dwayne Douglas Johnson, üç hafta önce yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Johnson, herkese ailesi ve kendisini koruma çağrısında bulundu.
Hollywood'un ünlü yıldızı, ABD'li oyuncu Dwayne Johnson, kendisinin ve ailesinin koronavirüse yakalandığını duyurdu. 'Fast & Furious' (Hızlı ve Öfkeli) serisinin yıldızı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaklaşık üç hafta önce yapılan test sonuçlarının pozitif olduğunu belirtti.
"YAŞADIĞIM EN ZOR ŞEYLERDEN BİRİ"
Johnson, hastalık süreciyle ilgili, “Sizinle son üç haftadır yaşadığım şeyleri paylaşmak istedim. Karım Lauren, ben ve iki kızımız koronaya yakalandık. Şunu söyleyebilirim ki; bu yaşadığım en zor şeylerden biriydi. Geçmişte pek çok şey atlattım ama korona bunların hepsinden daha farklıydı” ifadelerini kullandı.
Tüm ailesinin birden hastalığa yakalanmasının kendisini sarstığını ifade eden 48 yaşındaki aktör, an itibarıyla iyileşme sürecinde olduklarını söyledi. Dwayne Johnson, herkese ailesi ve kendisini koruma çağrısında bulundu.
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