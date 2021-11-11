Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, edebiyete intikalinin 83. yılında anıldı. Çağla Şıkel, oğulları Kuzey ve Uzay'la Anıtkabir'i ziyaret etti. O anları sunucu, "Dünya var oldukça izindeyiz" notunu düştü. Nilüfer kızı Ayşe Nazlı'yla Atatürk'ün Selanik'te olan evinde karesinin altına, "Her ne kadar çok değiştiyse de sesinin, nefesinin her köşesine sinmiş" yazdı. Cüneyt Arkın, Tarkan, Ajda Pekkan ve Mazhar Alanson gibi isimler Atatürk'ün resmini koyarak "Saygı, özlem ve minnetle" yorumunda bulundu.