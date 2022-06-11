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11 Haziran 2022 Cumartesi 09:00:00 - Güncelleme:11 Haziran 2022 Cumartesi 09:00:00

Dünya müzik sahnesinde genç bir Türk

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Berk Can Arslan genç bir besteci ve müzisyen olarak davet edildiği New York Müzik Festivali'nde müzik otoritelerinin ilgisini topladı.

Berk Can Arslan genç bir besteci ve müzisyen olarak davet edildiği New York Müzik Festivali'nde müzik otoritelerinin ilgisini topladı. New York Müzik Festivali'nde keşfedilen Berk Can Arslan, 'Teslimiyet' adlı single şarkısının klibini İstanbul Selimpaşa'da çekti. Mistik dansçılar ve sahile indirilen piyanosu eşliğinde 'Teslimiyet' adlı yeni single şarkısını kliplendiren Berk Can Arslan, Türk kültürünü dünyaya tanıtmayı hedeflediğini dile getirdi. Teslimiyet adlı şarkısını akustik, organik deephouse ve orientmix tarzlarında bestelediğini açıklayan Berk Can Arslan "Bestelerimde müzikaliteyi en üst seviyede tutuyorum, Teslimiyet adlı şarkım orkestra eşliğinde de çalınan bir bestedir, Teslimiyet aynı zamanda müzikseverlerin kendilerini bulabileceği, dinleyip eşlik edebileceği ve kendi Türk kültürümüzü aktardığım bir beste oldu" dedi. Berk Can Arslan genç bir besteci ve müzisyen olarak davet edildiği New York Müzik Festivali'nde müzik otoritelerinin ilgisini topladı. New York Müzik Festivali'nde keşfedilen Berk Can Arslan, bestelerine yön veren Türk kültürü ve müziğini yaygınlaştırmayı kendisine bir görev edindi. Katıldığı New York Müzik Festivali sonrası bestelerinde duyguyu ön plana çıkaran Berk Can Arslan piyanoyu da kalıplaşmış kullanımının dışına çıkararak gittiği her ortam ve yerde kullanmayı, piyanoyu her tarz müzikte de yer vermeyi ihmal etmedi.

Müzik yaşamına 6 yaşında piyano çalarak ilkokulda başlayan Berk Can Arslan'ı ilkokul hocası keşfetti. Ailesinde bağlama çalan dedesi sayesinde müzikle tanıştığını ve ilkokul yıllarında piyanist olarak müzik hocalarının desteğini de aldığını söyleyen Berk Can Arslan, "Fakat müzik anlayışım tam olarak katıldığım New York Müzik Festivali'nde değişti, Türkiye'de bulunduğum ilk yıllarda birçok festivale katılmış ve müziklerimi dinleyicilere aktarma fırsatı bulmuştum, daha sonra katıldığım New York Müzik Festivali benim için dönüm noktası oldu ve o festival sonrası kendime Türk müziği ve kültürünü yansıtmayı bir misyon edindim" dedi. Kendi yaşıtlarının birçoğunun aksine bestecilik ve müzisyenliğini ön plana çıkararak popüler müzik tarzlarının aksine bir tarz geliştiren Berk Can Arslan, R&B etkisindeki gençleri de yakalayıp şimdiden müzik platformlarında en üst seviyelerde yer almaya başladı.

Etiketler : berk can arslan beste new york müzik festivali
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