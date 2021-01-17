Dünya basını Türkiye'nin Sultan'ı Türkan Şoray'ı konuşuyor

Dünyaca ünlü sanatçıları haberlerine yer veren site, Türkan Şoray’ın eski filmlerinden kareler yayımlayıp altına da İngilizce “Türkan Şoray 1960'lar ve 1970'ler Türk Sineması’nın ‘Sultanı’ olarak bilinir” notunu düştü. Şoray’ın kızı Yağmur Ünal da habere kalp emojisi koydu.