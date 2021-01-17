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17 Ocak 2021 Pazar 17:05:00 - Güncelleme:18 Ocak 2021 Pazartesi 17:29:00

Dünya basını Türkiye'nin Sultan'ı Türkan Şoray'ı konuşuyor

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Bir milyonun üzerinde takipçisi bulunan Velvetcoke adlı yabancı Instagram adresi, Türkan Şoray için Türkiye'nin Sultanı yazdı.

Dünyaca ünlü sanatçıları haberlerine yer veren site, Türkan Şoray’ın eski filmlerinden kareler yayımlayıp altına da İngilizce “Türkan Şoray 1960'lar ve 1970'ler Türk Sineması’nın ‘Sultanı’ olarak bilinir” notunu düştü. Şoray’ın kızı Yağmur Ünal da habere kalp emojisi koydu.

Etiketler : Türkan Şoray Yağmur Ünal Sultan magazin
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