Düğünümüzde kebap yemiştik

Komedyen Eser Yenenler 2019 yılında hayatını birleştirdiği Berfu Yenenler'le düğünlerindeki bir anısını anlattı. İkili, yakın arkadaşları Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in görkemli evliliklerinde habercilerle sohbet etti. Kuzey ve Mete adında iki oğlu olan Yenenler, senelerdir fazla kilolarından şikayet ederek zayıflamaya çalıştığını söylemişti. Komedyen eşiyle nikahlarında eğlenceli bir anını açıkladı. Yenenler, "Düğünümüzde bir ara kulise kaçıp, bir saat takılıp kebap yemiştik" dedi.