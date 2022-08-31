VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Renkli festival
Şarkılar âşıklara
Tehlikeli yakınlaşma
Artistlik nedir bilmem
Dünyada kendi sınıfında tek! Suya indirildi
Türkiye'nin en güçlüsü geliyor!
Yunanistan'ın S-300'lerle tacizi NATO'ya gönderilecek
Afrika'nın BM Güvenlik Konseyinde daimi temsili zaruri görülüyor
Bakan Nebati: Türkiye, OECD ve G20 ülkeleri içinde yılın ikinci çeyreğinde en yüksek büyüme kaydeden...
Bakan Dönmez: Temmuz yenilenebilirde rekorların ayı oldu
Türkiye'nin 18 yaşındaki profesyonel golfçüsü Yılmaz Batan Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor
Türkiye, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 25. kez mücadele verecek
TRT 2'de her akşam bir film sinemaseverlerle buluşacak
MİT'in Duhok/Gara'daki operasyonunda PKK/KCK'nın sözde akademiler sorumlusu Ümit Tarhan etkisiz hale...
Eski Sovyetler Birliği'nin son devlet başkanı Gorbaçov hayatını kaybetti
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı heyeti Zaporijya Nükleer Santrali'ne doğru yola çıktı
Iraklı Şii lider Sadr 9 yılda 9 kez siyaseti bıraktı
California sahilleri kıyıya vuran ölü balıklarla doldu
ABD'de yılın tabancası seçilmişti!
Türkiye ekonomisi yüzde 7.6 büyüdü
Pakistan'dan Türkiye'ye teşekkür mesajı!
Rusya, Avrupa'ya gaz sevkiyatını durdurdu
Meclis'te 56 milyar liralık ceza affı hazırlığı
İndirim yolda! Akaryakıt fiyatları değişiyor!
31 Ağustos 2022 Çarşamba 11:30:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2022 Çarşamba 11:30:00

Düğünümüzde kebap yemiştik

ABONE OL

Komedyen Eser Yenenler 2019 yılında hayatını birleştirdiği Berfu Yenenler'le düğünlerindeki bir anısını anlattı.

Komedyen Eser Yenenler 2019 yılında hayatını birleştirdiği Berfu Yenenler'le düğünlerindeki bir anısını anlattı. İkili, yakın arkadaşları Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in görkemli evliliklerinde habercilerle sohbet etti. Kuzey ve Mete adında iki oğlu olan Yenenler, senelerdir fazla kilolarından şikayet ederek zayıflamaya çalıştığını söylemişti. Komedyen eşiyle nikahlarında eğlenceli bir anını açıkladı. Yenenler, "Düğünümüzde bir ara kulise kaçıp, bir saat takılıp kebap yemiştik" dedi.

Etiketler : Düğünümüzde kebap yemiştik Komedyen Eser Yenenler Berfu Yenenler
Setlere yeni transfer

Setlere yeni transfer
Her şey stüdyoda başladı

Her şey stüdyoda başladı
Görkemli düğün

Görkemli düğün
Tatil bitti iş vakti

Tatil bitti iş vakti
Cem ile askerlik hatırası

Cem ile askerlik hatırası
Hüngür hüngür ağladım

Hüngür hüngür ağladım
40 yaşa Afrika'da kutlama

40 yaşa Afrika'da kutlama
Orçun babacı Aydın anneci

Orçun babacı Aydın anneci
Anlamsız panik

Anlamsız panik

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes